الامارات | رابطة الدوري الإنجليزي توافق على استحواذ بولي على نادي تشيلسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإنجليزي توافق على استحواذ بولي على نادي تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها وافق على عرض الاستحواذ المقترح على نادي تشيلسي الإنجليزي من قبل تحالف تود بولي/ كليرليك.
وقالت الرابطة في بيان "عملية الشراء ستظل مرهونة بإصدار الحكومة لرخصة البيع المطلوبة واستكمال المراحل النهائية للصفقة بشكل مرض".
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