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الامارات | رابطة الدوري الإنجليزي توافق على استحواذ بولي على نادي تشيلسي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها وافق على عرض الاستحواذ المقترح على نادي تشيلسي الإنجليزي من قبل تحالف تود بولي‭/‬ كليرليك.

وقالت الرابطة في بيان "عملية الشراء ستظل مرهونة بإصدار الحكومة لرخصة البيع المطلوبة واستكمال المراحل النهائية للصفقة بشكل مرض".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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