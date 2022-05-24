الهلال يلغي «يمشي كدا كدا» بالثقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفوقت خبرة وحضور وثقة فريق الهلال في المباريات الكبيرة على نظيره الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية الذي جرى أمس الأول على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تحول تأخره بهدف إلى فوز 3/ 1 جدد به آماله في الفوز باللقب رغم أن الاتحاد لا يزال متقدما بفارق 3 نقاط، حيث يملك 61 نقطة مقابل 58 نقطة للهلال، فيما تبقت 3 جولات فقط على ختام الدوري. جملة من الأسباب أدت لهزيمة الاتحاد من بينها التجهيز والتهيئة للاحتفال بلقب الدوري مبكرا من خلال ترديد أهزوجات معروفة بينها «يمشي كدا كدا» قبل خوض المباراة، كما أن هناك أسبابا كثيرة قادت الهلال للتفوق وكسب المواجهة. لماذا خسر الاتحاد؟





الانخداع بمستوى الهلال الذي انتهى بخسارته نهائي كأس الملك أمام الفيحاء.



دخول المباراة بثقة مفرطة في تحقيق الفوز.



إصرار المدرب كوزمين كونترا على الزج بعبدالرحمن العبود في غير مركزه.



عدم اقتناص الفرص التي أتيحت في الشوط الأول.



الاستكانة لعاملي الإرهاق والغيابات الكثيرة في الهلال.



طول فترة الغياب عن أجواء المباريات التنافسية نتيجة التوقفات.



الإصرار على الدفع بقلب الدفاع أحمد حجازي رغم غيابه الطويل عن المباريات.



فشل الجهاز الفني في إعادة تنظيم الدفاع بعد تلقيه 4 أهداف في مباراة الفتح.



اهتزاز الثقة عقب خروج غروهي مصابا والاستسلام للخسارة.



تغييب الجهاز الفني عنصر المفاجأة واعتماده على قائمة محددة طوال الموسم.



كيف فاز الهلال؟



التهيئة النفسية الجيدة للاعبين عقب خسارة نهائي كأس الملك.



الرغبة في تكرار هزيمة المتصدر وتقليص فارق النقاط.



الإصرار على إبقاء الأمل في الفوز بلقب الدوري.



التعامل المثالي والقراءة الفنية الجيدة للمدرب رامون دياز.



التركيز على البرازيلي ميشيل ديلغادو في استغلال ضعف الجهة اليمنى للاتحاد.



التركيز العالي للحارس عبدالله المعيوف خاصة في الشوط الأول.



تميز وفعالية دكة البدلاء.



فرض الأسلوب ومنهجية الاستحواذ الإيجابي واستغلال تراجع لياقة الاتحاد.



التصويب من خارج منطقة الجزاء لاستغلال ارتباك الحارس البديل راكان النجار.



عزل وسط الاتحاد عن هجومه من خلال انتهاج أسلوب اللعب الضاغط.



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