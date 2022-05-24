مورينهو يقود الرائد بعد إبعاد بيدرو

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وكشف مصدر لـ «مكة» أن من أهم أسباب إقالة المدرب وتسليم مهمة تدريب الفريق لابن جلدته مدرب درجة الشباب برونو مورينهو، التصريحات التي أطلقها بيدرو بعد الخسارة من النصر، حيث يصفها الرائديون بالكاذبة والمخالفة للواقع بعد أن ألبت جماهير النادي على الفريق.وكان المدرب صرح عقب مباراة النصر قائلا «إذا أراد الرائد التطور، فيجب ألا يعتمد على لاعبين يتغيبون عن التمارين ويتمرنون بأقل المعايير، كما أن الفريق يضم لاعبين عقودهم مستمرة لمدة 3 سنوات مقبلة ولا يعنيهم إطلاقا إذا لعبوا في دوري الدرجة الأولى. هناك بعض اللاعبين
لا يحترمون شعار الرائد، ولا يتدربون بشكل جيد ويتغيبون، ولهذا من الصعب جدا علينا المنافسة».
وقال المصدر «إن بيدرو أوضح رغبته في ترك الرائد من خلال تصريحه والتخلص من دفع الشرط الجزائي، ساعيا لأن يتم إلغاء العقد من جانب النادي كي يظفر بالشرط الجزائي، لا سيما أن حالة تمديد فترة الموسم لنهاية يوليو قد تكون أحد أسباب بيدرو في الرحيل، علما أنه تولى قيادة
الفريق في 26 يناير الماضي خلفا للإسباني بابلو ماشين.
وعلمت «مكة» أن فك الارتباط الرسمي مع المدرب سيكون بعد معرفة الجوانب القانونية لإلغاء عقده دون أن يتحمل النادي الشرط الجزائي.
ملاحظات سلبية لبيدرو عن لاعبي الرائد:
- لا يهتمون بالسلوك الغذائي.
- لا يهتمون ببناء أجسامهم بطريقة صحيحة.
- يتناولون وجبات ضارة في غرفهم الخاصة من مطاعم خارجية.
- بعضهم يتغيب عن التمارين أو يتدرب بأقل المعايير.
- هناك لاعبون عقودهم مستمرة ولا يعنيهم إذا لعبوا بدوري الأولى.
- بعضهم لا يحترم شعار النادي.
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