«كاس» ترفض اعتراض النصر ضد بيرسيبوليس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» أمس قرارا بتأييد قرار لجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد بيرسيبوليس الإيراني.

ورحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقرار محكمة التحكيم الرياضي، القاضي برد اعتراض نادي النصر على قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد القاري، والصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2020.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت بتاريخ 9 أكتوبر 2020، رد الاعتراض المقدم من نادي النصر، والمستند للمادة 59 من تعليمات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حول أهلية مشاركة عدد من اللاعبين في صفوف نادي بيرسيبوليس، والذين شاركوا

في مباراة الفريقين ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب (2020).

وكان النصر قد تقدم بشكوى رسمية ضد بيرسبوليس، بداعي عدم أهلية مشاركة بعض اللاعبين في مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال اسيا 2020، إلا أن الاتحاد الآسيوي رفض شكوى النصر، ليلجأ «العالمي» إلى تصعيد القضية بشكل رسمي، إلى المحكمة الرياضية للحصول على حقه.

يذكر أنه في نسخة 2020 فاز بيرسبوليس على النصر بركلات الترجيح 3/5، بعد أن تعادلا 1/1 في الشوطين الأصلي والإضافي، إلا أن لقب البطولة ذهب إلى أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بعد فوزه على بيرسيبوليس في النهائي 2/ 1.