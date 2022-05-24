أخضر الناشئين برابعة تصفيات آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحبت أمس قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين 2023 تحت 17 عاما في البحرين.

وحل المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب الهند وميانمار والمالديف والكويت، فيما جاءت المجموعة الأولى قوية للغاية بعدما ضمت منتخبات اليابان حامل اللقب والأردن وسوريا والفلبين وتركمانستان.

ويشارك في التصفيات 44 منتخبا تم توزيعها على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، وبحيث ضمت 6 مجموعات 4 منتخبات، وضمت 4 مجموعات 5 منتخبات، وتقام التصفيات خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

المجموعات العشر:

الأولى: اليابان، الأردن، سوريا، الفلبين، تركمانستان

الثانية: إندونيسيا، ماليزيا، فلسطين، غوام، الإمارات

الثالثة: عمان، العراق، قطر، لبنان، البحرين

الرابعة: الهند، السعودية، ميانمار، المالديف، الكويت

الخامسة: اليمن، بنجلاديش، سنغافورة، بوتانالسادسة: تايلاند، فيتنام، الصين تايبيه، نيبال

السابعة: أستراليا، الصين، كمبوديا، جزر شمال ماريانا

الثامنة: طاجيكستان، أفغانستان، تيمور الشرقية، منغوليا

التاسعة: إيران، هونغ كونغ، قرغيزستان، لاوس

العاشرة: كوريا الجنوبية، بروناي، أوزبكستان، سريلانكا