شكرا لقرائتكم خبر سيدات السعودية يترقبن قرعة قدم الصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجري اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في مقره بالعاصمة الأردنية عمان اليوم سحب قرعة 3 بطولات.

وسيتم سحب قرعة بطولة الصالات الرابعة للرجال التي تستضيفها الكويت من 4 إلى 13 يونيو المقبل، بمشاركة منتخبات الكويت (المستضيف)، والسعودية، والعراق، والإمارات، والبحرين، ولبنان، وفلسطين وعمان.

كما تسحب قرعة بطولة الصالات الثالثة للسيدات والمقررة في السعودية من 16 إلى 24 يونيو بمشاركة منتخبات السعودية (المستضيف)، وفلسطين، والعراق، والإمارات، والبحرين، والكويت وعمان.

وأخيرا تسحب قرعة بطولة الناشئين التاسعة المقررة في الأردن من 22 إلى 30 يونيو بمشاركة منتخبات الأردن، وفلسطين، والعراق، والإمارات، ولبنان، وسوريا، والكويت، واليمن وعمان.