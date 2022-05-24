محمد صلاح يروي كواليس مفاجأة لاعب الأهلي مؤمن زكريا

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، عن كواليس المفاجأة التي أعدها لمواطنه مؤمن زكريا، بعد تتويج "الريدز" بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب تشيلسي.

وأكد صلاح في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" نقلتها وسائل إعلام مصرية، عن كواليس المفاجأة التي أعدها لمؤمن زكريا، أن مواطنه لم يكن يعلم بما سيحدث.

وقال صلاح: "علمت بوجود مؤمن زكريا في لندن من أجل العلاج، وحصلت له على تذاكر دخول الملعب".

وأضاف: "فاجأت مؤمن زكريا بدخوله غرفة ملابس اللاعبين، وكان سعيدا للغاية وجميع اللاعبين كانوا سعداء به".

وتوج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي، إثر فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي جمعتهما الأسبوع الماضي، على ملعب ويمبلي، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

واصطحب محمد صلاح بعد انتهاء المباراة، مؤمن زكريا إلى غرف تغيير الملابس الخاصة بـ"الريدز"، للاحتفال مع اللاعبين بكأس المسابقة الأعرق في تاريخ كرة القدم، لينال "الفرعون" ثناء شريحة واسعة من الجماهير.

ويعاني مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري، من مرض نادر أبعده عن الملاعب منذ فترة طويلة، في ظل عدم قدرته على ممارسة كرة القدم بشكل طبيعي، وهو ما دفع صلاح لمساندته بدعوته لحضور نهائي كأس إنجلترا ويطلب منه الاحتفال مع لاعبي "الريدز".

ولم يشارك زكريا في أي مباراة منذ 2018 قبل أن يتم تشخيص حالته في 2020 ويضطر للجلوس على كرسي متحرك، لكن هذا لم يمنع لاعبي ليفربول من الاحتفال مع زكريا وكأنه واحد منهم، حيث سمحوا له بحمل كأس الاتحاد الإنجليزي.



المصدر: وكالات



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