رزع الباب وهو خارج.. تفاصيل مشادة محمد محمود مع موسيماني.. ورد فعل غاضب من الإدارة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامى أحمد شوبير أسباب غياب محمد محمود، لاعب خط وسط النادي الأهلى، عن مباريات فريقه الفترة الأخيرة، رغم جاهزيته الفنية ووجود غيابات في مركز وسط الملعب.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : “محمد محمود خلال تواجد الأهلي في الجزائر لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، احتد على موسيماني واعترض بشكل قوي على موسيماني لعدم مشاركته ”.

وأضاف: “محمد محمود انفعل وخطب الباب خلال خروجه وهو ما رفضه موسيماني وقرر استبعاده من حساباته الفنية خلال الفترة الحالية”.

وبحسب بوابة "الوطن سبورت"، أبلغ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد محمود بتوقيع غرامة مالية ضده، بالإضافة إلى استبعاده من المشاركة في تدريبات المجموعة الأساسية للفريق، بعدما بات خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا.

وتقدم محمد محمود باعتذار إلى المدير الفني بيتسو موسيماني، خلال رحلة عودة الفريق من الجزائر إلى القاهرة.

وبحسب "اليوم السابع"، فإنه رغم اشتعال الحديث عن أزمة موسيماني مع محمد محمود وتناولها بشكل كبير فى وسائل الإعلام إلا أن إدارة القلعة الحمراء رفضت فتح هذا الملف حالياً وقررت تأجيله لما بعد نهائى إفريقيا لحسم مستقبل اللاعب.