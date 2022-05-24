الامارات | استبعاد كينيا وزمبابوي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد كينيا وزمبابوي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) كينيا وزمبابوي من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، بسبب تدخلات حكومية بشؤون اتحادي البلدين.

وقال الاتحاد القاري في بيان: "كينيا وزمبابوي لم تستوفيا معايير الاتحاد الدولي كمتطلبات لرفع الإيقاف عنهما"، معتبراً المنتخبين "خاسرين ومقصيين من المسابقة" القارية.

ونتيجة لذلك، سيتقلص عدد مجموعتيهما إلى ثلاثة منتخبات ويبقى ترتيب المباريات كما كان مقررا سابقاً.

وكان الاتحادان تعرضا للايقاف من قبل الاتحاد الدولي في 24 فبراير "بمفعول فوري بسبب تأثير غير مناسب من طرف ثالث"، فيما تحدث رئيس فيفا جاني إنفانتينو عن "تدخلات حكومية في أنشطة الاتحاد المحلي".

أدرجهما الاتحاد الإفريقي في قرعة أبريل الماضي، شرط رفع الايقاف عنهما قبل أسبوعين من الجولة الاولى في التصفيات.

وكانت كينيا قد وقعت في مجموعة ثالثة تضم بوروندي، الكاميرون وناميبيا وزمبابوي في مجموعة حادية عشرة تضم ليبيريا والمغرب وجنوب إفريقيا.

ووضعت الحكومية الكينية اتحاد كرة القدم تحت الوصاية، بعد اتهامات بالاختلاس ضد رئيسه نيك مويندوا. وفي زمبابوي، أقالت هيئة رياضية تابعة للحكومة مسؤولي الاتحاد بسبب مخالفات مالية.

وتنطلق تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج مطلع يونيو 2022.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news