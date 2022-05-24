تحديد موعد حفل الكرة الذهبية 2022 رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن موعد حفل الكرة الذهبية 2022 وكذلك موعد الإعلان عن أسماء المرشحين للفوز بها.



جائزة الكرة الذهبية هي جائزة سنوية، تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم كل عام، بالإضافة إلى بعض الجوائز الأخرى التي تم استحداثها في السنوات الأخيرة.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن المواعيد الخاصة بحفل الكرة الذهبية 2022.

وأوضحت المجلة أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2022 يوم 12 أغسطس/آب المقبل.

وأشارت المجلة إلى أن موعد حفل الكرة الذهبية 2022 هو يوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسيُقام الحفل هذا العام في وقت مبكر، بعدما قررت المجلة الفرنسية تغيير المعايير الخاصة باختيار أفضل لاعب في العالم.

وأوضحت المجلة أن اختيار الفائز بالكرة الذهبية سيكون بناء على أدائه في الفترة من شهر أغسطس/آب الماضي إلى يوليو/تموز المقبل.

كما أوضحت المجلة في وقت سابق أن الأداء الفردي للاعبين سيكون في المقام الأول، ثم قائمة البطولات التي حققها اللاعب، وليس العكس، كما سيكون التقييم على مدار الموسم وليس العام، كما سيشارك فيه صحفي واحد ممثلا لأفضل 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" خلال العام.

المجلة أكدت أن حفل الكرة الذهبية 2022 سيُقام في قصر شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

يُذكر أن قصر شاتيليه هو الذي أقيم فيه الحفل في العام الماضي، حين تُوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه.

ووفقا لما أعلنته المجلة الفرنسية، فستكون هناك 3 جوائز أخرى غير جائزة الكرة الذهبية التي يحصل عليها أفضل لاعب رجل في العالم.

وستكون هناك كرة ذهبية أخرى لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة إلى جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد.