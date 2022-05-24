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رسالة جديدة من محمد صلاح قبل مواجهة الريال

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة جديدة من محمد صلاح قبل مواجهة الريال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وجه اللاعب المصري، محمد صلاح، نجم الإنجليزي، رسالة بعد تتويجه بلقب هداف ، وقبل أيام من مباراة نهائي ضد الإسباني.

 

ونشر محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، وهو يحمل جائزة هدّاف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة أفضل صانع ألعاب، قائلا: "نحن لم ننته بعد".

 

ويواجه فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره ريال مدريد الإسباني يوم 28 من شهر مايو الجاري في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري في المباراة التي تقام في ملعب سان دوني في باريس.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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