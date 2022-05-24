جماهير ريال مدريد تقوم بإلغاء متابعة مبابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

فاجأ اللاعب مبابي جماهير ريال مدريد السبت الماضي، بتجديد عقده مع سان جيرمان حتى 2025.

فقامت جماهير الريال بالرد على قرار مبابي بإلغاء متابعتها له من جميع مواقع التواصل الإجتماعي، كعقاب له على غدره وخيانته كما وصفوه، حيث خسر اللاعب أكثر من 350 ألف متابع له على انستجرام.

ويحصل اللاعب على 50 مليون يورو في الموسم الواحد بعد تجديد عقده، بالإضافة لمكافأة توقيع قدرها 100 مليون يورو.