"الكاف" يستبعد كينيا وزيمبابوي من تصفيات أمم إفريقيا.. رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استبعاد كينيا وزيمبابوي من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2023، بسبب استمرار إيقاف الفيفا لنشاط اتحاد البلدين على خلفية التدخل الحكومي في اللعبة.



وتم إدراج منتخبي كينيا وزيمبابوي بشكل مؤقت في قرعة تصفيات أمم إفريقيا لعام 2023، التي أقيمت في 19 أبريل الماضي، رغم إيقافهما دوليا، بشرط رفع الإيقاف عنهما قبل أسبوعين من الجولة الأولى للتصفيات.

وفي ظل عدم رفع الإيقاف عن الاتحادين قبل أسبوعين من الجولة الأولى من التصفيات، تقرر استبعاد المنتخبين.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، اتحاد الكرة المغربي بقرار استبعاد منتخب زيمبابوي، المتواجد مع "أسود الأطلس" في مجموعة واحدة (المجموعة 11)، رفقة جنوب إفريقيا، وليبيريا

وستقتصر التصفيات على 3 منتخبات فقط في المجموعة الـ11.

ويخدم هذا القرار مصالح المنتخب المغربي، الذي سيخوض 3 مباريات على أرضه، بعدما اختارت ليبيريا استقباله في الدار البيضاء.