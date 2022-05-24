شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يقود مران المصرى بعد انتهاء أزمة الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود، اليوم الثلاثاء، معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، مران الفريق البورسعيدي على أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب، وذلك استعداداً لمباراة البنك الأهلي، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان مران المصرى قد تم إلغاؤه أمس بسبب الجلسة التى تم عقدها بين معين الشعباني مدرب الفريق وإدارة النادي برئاسة سمير حلبية، في حضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك لإزالة الخلافات وتجديد الثقة في الجهاز الفني.

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تجديد الثقة فى معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق، جاء ذلك عقب الجلسة المطولة التى عقدت بديوان عام محافظة بورسعيد، وجمعت اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، بحضور معين الشعباني ومعاونه مجدي تراوي.

وتم خلال الجلسة توضيح وإزالة سوء التفاهم فى بعض الموضوعات خلال الفترة السابقة، وتعاهد الجميع على المضي قدمًا نحو عودة المصري لوضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة، ونفى مجلس إدارة النادي المصري كافة الأخبار التى وردت بشأن التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا للشعباني.

ويختتم، الأربعاء، فريق المصري تدريباته بمعسكره المقام ببرج العرب، استعداداً لمواجهة البنك الأهلي في مباراة الجولة 21 التي تجمع الفريقين مساء الخميس على استاد برج العرب.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 7 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.