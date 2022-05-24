شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد زوجة أشرف محرم نائب رئيس نادى الصيد الخميس بعمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام مساء الخميس المقبل عزاء عاصم العيسوى والد زوجة أشرف محرم نائب رئيس نادى الصيد المصرى بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب، حيث توفى العيسوى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث أٌقيمت صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم بعد صلاة الظهر.

وفاز أشرف محرم بمنصب النائب فى انتخابات نادى الصيد، التى أسفرت عن فوز عبد الله غراب بمنصب الرئيس، وهانى عزت أمينا للصندوق.

وفى العضوية فوق السن عمرو الألفى وعمرو البرتقالى، وأحمد الشاذلى، وأحمد مجيب، وإيمان كريم، بالإضافة إلى هبة ممدوح، وفى تحت السن مريم عثمان، وحسن نهنوش، وكريم متولى.