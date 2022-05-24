شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد فيريرا: كل عام وأنت بخير يا بروفيسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمى لنادى الزمالك بعيد ميلاد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للقلعة البيضاء، ونشر حساب الزمالك صورة لفيريرا عبر تويتر وعلق: يوافق اليوم عيد ميلاد المدير الفني للفريق جيسوالدو فيريرا، والذي توج مع الزمالك بالدوري والكأس في ولايته السابقة.كل عام وأنت بخير يا بروفيسور.

ولد فيريرا في 24 مايو عام 1946، ويحتفل المدرب البرتغالي اليوم بعيد ميلاده رقم 76، ومنذ توليه الإدارة الفنية لنادي الزمالك في مارس الماضي، قاد فيريرا الفريق الأبيض فى 12 مباراة سواء فى الدوري العام أو دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، نجح البرتغالي خلالها فى تحقيق 6 انتصارات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 3 مباريات.



الزمالك



فيريرا

ويخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا مباراة ودية مع نظيره طلائع الجيش فى الخامسة عصر اليوم الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة فى إطار استعدادات الفريقين للمباريات المقبلة، ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السبت المقبل فى التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بينما يستعد الطلائع لمواجهة غزل المحلة المقرر لها أيضاً السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وواصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة، وتعرض للهزيمة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة رقم 19 من مسابقة الدورى المصرى، حيث لم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه، وفشل فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته فى مباراته الماضية بالدورى المصرى أمام إنبى بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.