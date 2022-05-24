شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى عن الحكم فيكتور جوميز: من أكبر المعجبين به وهو الأفضل بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن تقديره وإعجابه بالحكم فيكتور جوميز، والذى تم اختياره مؤخراً لإدارة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد، وكتب موسمياني عبر تويتر: كيف اعتدت على انتقاد فيكتور جوميز، منذ وقت طويل وأنا من أكبر المعجبين به وهو يعرف ذلك، أقدم له الاحترام الذى يستحقه وهو حاليًا الحكم الأول فى القارة.



موسيماني

ويتولى الجنوب أفريقى فيكتور جوميز إدارة مباراة الوداد المغربى والأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا التى تقام يوم 30 مايو الجارى بالمغرب، وتعد مباراة النهائى الأفريقى هى المواجهة رقم 9 التى يتولى جوميز إدارتها للنادى الأهلى، حيث سبق وأدار 8 مباريات للأحمر، حقق الأهلى الفوز فى 5 وخسارة 3 مواجهات، ولم يتعادل فى أى منها.

فى عام 2017 أدار جوميز مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى بدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، وفاز الأهلى 2 / 0، وفى نصف نهائى نفس البطولة فاز الأهلى أيضا 6 / 2.

وفى نسخة 2018 التقى الأهلى مع كمبالا سيتى بدور المجموعات وخسر الأهلى بهدفين، وفى إياب نصف النهائى من نفس البطولة التقى الأهلى مع وفاق سطيف وخسر الأهلى 2 / 1.

فى 2019 التقى الأهلى مع فيتا كلوب الكونغولى، وخسر الأحمر 1 / 0، كما أدار جوميز مباراة الأهلى والوداد فى نصف نهائى أبطال أفريقيا 2021 وفاز الأهلى 3 / 1.

وكانت آخر مواجهة أدارها جوميز للأهلى أمام الترجى التونسى بنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا نسخة 2021، وفاز الأهلى 1/0 .

وصل إجمالى أهداف الأهلى فى المباريات التى أدارها جوميز إلى 13 هدفا ، بينما دخلت شباكه 8 أهداف.

فيكتور جوميز من مواليد 1982، ولد فى جنوب أفريقيا لوالدين برتغاليين وحصل على الشارة الدولية 2011 وهو فى الثامنة والعشرين من عمره، وهو رجل أعمال يمتلك مصنعاً للصناعات البلاستيكية ومحطة لمعالجة المياه، بدأ التحكيم عام 2009، وتم اختياره ضمن القائمة الأولية للحكام المرشحين للمشاركة فى بطولة كأس العالم 2022.

ويتكون الطاقم التحكيمى لمباراة نهائى أفريقيا من فيكتور جوميز حكما للساحة، فيما تقرر تعيين الإثيوبي باملاك تيسمبا حكما لتقنية الفيديو، بالإضافة إلى الحكم المساعد الأول: زاخيل ثوسي سيويلا (جنوب إفريقيا) ، الحكم المساعد الثاني: سورو باتسوان (ليسوتو) ، الحكم الرابع :الجنوب أفريقي هيلدر مارتينيز ، حكم فيديو أول: باملاك تيسيما ، الحكم المساعد الأول لتقنية الفيديو: السوداني محمد عبدالله ، الحكم المساعد الثاني لتقنية الفيديو: التونسي هيثم قيراط.

وسبق وأدار فيكتور جوميز 11 مباراة للفرق المصرية، منها 8 للأهلى حقق الفوز في 5 منها و 3 للزمالك فاز في اثنتين منها، بخلاف المباريات التي أدارها للمنتخب المصرى، حيث أدار 6 مباريات منها 5 للمنتخب الأول وواحدة لمنتخب الشباب تحت 20 سنة فاز الفراعنة في 4 مباريات ، و تعادل منتخب الشباب في المباراة الوحيدة التي تولى جوميز إدارتها.