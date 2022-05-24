شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر حكم لجنة الانضباط للحصول على فلوس كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو الزمالك حكم لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى فيفا للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة فى محمود كهربا لاعب الأهلى الحالى.

كان مسئولو الزمالك خاطبوا الاتحاد الدولى "فيفا" بشأن انتهاء المهلة القانونية المحددة بـ45 يوما على حكم المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بتغريم كهربا مبلغ مليونى دولار، وهو ما يتطلب حصول النادى الأبيض على المبلغ أو إيقاف اللاعب.

وفسخ كهربا عقده مع الزمالك من طرف واحد فى صيف 2019 ورحل إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالى، ثم انتقل للأهلى فى يناير 2020 فى صفقة انتقال حر.

من ناحية أخرى نجح فريق كرة القدم بالزمالك فى تحقيق فوز صعب على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر بنسخة الموسم الماضى ليتأهل لنهائى البطولة.

أحرز محمد ناجى هدف أسوان فى الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وتعادل محمود علاء للزمالك فى الدقيقة 33، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 36.