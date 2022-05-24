شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي سيكون التاسعة من مساء الاثين المقبل الموافقة 30 مايو الجارى بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دور أبطال أفريقيا.

الأهلي راحة سلبية قبل النهائي الأفريقي

حصل الأهلي على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز على إنبي مساء السبت الماضي بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي للسفر عصر غد الأربعاء للمغرب لمواجهة فريق الوداد، حيث يتدرب المادر الأحمر عصر اليوم على ملعب التتش في أول مران استعاداداً للنهائي الأفريقي المرتقب.

عبد الحفيظ وعدلي في المغرب للترتيب لنهائي أفريقيا

ويطير سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق إلى المغرب خلال الساعات المقبلة من أجل الترتيب لبعثة الأهلى قبل وصولها غداً لمواجهة الوداد.

وأوضح ياسر عثمان، سفير مصر فى المغرب، أنه تم الانتهاء من ترتيب إجراءات الخاصة بالاستقبال والتأمين والإقامة وملاعب التدريب مع الجانب المغربى.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا

وقال، ياسر عثمان، فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "الأهلى سيصل غدا الأربعاء إلى المغرب، وسيد عبد الحفيظ سيصل اليوم الثلاثاء قبل وصول البعثة بيوم والترتيب مع السفارة المصرية".

وشدد: "الأهلي ستوفر له كل التسهيلات والجانب المغربي أعرب عن استعداده لتوفير كل احتياجات بعثة الأهلي".

وأردف: "بدأنا اجتماعات مع الجانب المغربي بشأن التأشيرات وتسهيلات دخول الجمهور المصري، وتأمينه أثناء وجوده بالمغرب، والشق الأول خاص بتحديد عدد التذاكر الخاصة بجماهير الأهلي".

وأضاف: "السفارة ستكون فى انتظار الجماهير وتوفر لهم سبل الراحة حتى العودة بسلام إلى أرض الوطن".