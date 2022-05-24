شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف المرشحين من الأهلى والزمالك للانضمام إلى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن قائمة الأسماء المرشحة للانضمام إلى المنتخب الوطنى من لاعبى الأهلى والزمالك خلال الفترة المقبلة، قائلا فى تصريحات عبر برنامجه على إذاعة "أون تايم سبورت: بعد مباراة إثيوبيا من الممكن أن يتخلى إيهاب جلال عن بعض لاعبى الأهلى، والأسماء المرشحة من الأهلى هى الشناوى والسولية وحمدى فتحى لو جاهز، وأفشة لديه فرصة كبيرة ومحمد شريف، ولا خلاف على أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم.

وعن المرشحين من الزمالك للمنتخب قال شوبير: أبو جبل لو لعب مباراة واحدة سينضم إلى المنتخب ولو لم يتواجد سيتم ضم عواد، وثلاثى الحراس المؤكد تواجدهم، محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى إذا تم استدعاء حارس رابع سيكون حارس الزمالك، والونش موجود ووفتوح وزيزو وإمام عاشور ومحمود علاء مازال عليه كلام وإصابة طارق حامد تضعه خارج الحسابات.

وأضاف: رمضان صبحي وإبراهيم عادل مؤكد انضمامهما من بيراميدز، وعمر كمال من فيوتشر وأحمد رفعت وأحمد عاطف غالباً، ومهند لاشين من الطلائع.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، على السفر إلى مالاوى يوم 7 يونيو المقبل استعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم 9 من نفس الشهر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

ووصل الثنائى محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، ومحمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركى، القاهرة أمس الاثنين استعدادا للانضمام لمعسكر منتخب مصر يوم 30 مايو الجارى لخوض مباراتى غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2023.