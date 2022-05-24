شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب كهربا مع هاتاى سبور التركى قبل العودة للأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة وتنتهى إعارة كهربا لفريق هاتاى سبور، و المقرر لها نهاية مايو الجارى، حيث لا يرغب النادى التركى فى تجديد إعارة أو شراء خدمات اللاعب بشكل نهائى، رغم وجود بند فى عقد يتيح للنادى التركى شراءه مقابل 3 ملايين دولار.

وانتقل كهربا إلى هاتاى التركى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لابتعاده عن المشاركة فى مباريات الفريق الأحمر وخروجه من حسابات موسيمانى المدير الفنى للفريق.

وخلال رحلته الاحترافية مع هاتاى سبورت التركى شارك فى 11 مباراة مع الفريق بالدورى التركى، سجل فيها هدفا وصنع 4 أهداف لزملائه.

وتألق اللاعب المصرى محمود عبد المنعم كهربا، مع فريقه هاتاى سبور فى مواجهة ضيفه جيرسونسبور، بعدما ساهم فى فوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء السبت باستاد "أنطاكيا أتاتورك ستاديومو"، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدورى التركي بالموسم الجارى 2021-2022.