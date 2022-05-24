شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك بـ180 لاعبا فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة الأولمبية المصرية، المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها فى يونيو المقبل بوهران بالجزائر، على مشاركة 180 لاعبا ولاعبة يمثلون 24 اتحادا رياضيا.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الأولمبية فى بيان رسمى عن عدد البعثة الرسمية المشاركة فى دورة البحر المتوسط، كما تكشف عن عدد الميداليات المتوقع الحصول عليها.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد عقدت اجتماع مجلس إدارة الأسبوع الماضى، لمناقشة العديد من الملفات، وأهمها اعتماد الألعاب التى ستشارك فى دورة ألعاب البحر المتوسط.