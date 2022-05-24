شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب الرياضة المصرية وقعوا فى حب الأكلات الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر المطبخ المصرى بالعديد من الأكلات المختلفة التى لا يوجد مثلها حول العالم، ونجحت المأكولات المصرية على مدار التاريخ فى جذب العديد من المعجبين، الذين عبروا عن حبهم للأكلات المصرية فى الكثير من المناسبات، ومن بين أولئك المعجبين، المدربين الأجانب الذين تولوا مسئولية الفرق المصرية فى مختلف الرياضات.

أوجستى بوش

عبر الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة السلة بالنادى الأهلى، على سعادته بالتواجد في مصر، مشيدًا بمشارع المصريين خلال لقائهم معه، موضحًا أنه يشعر ببساطتهم وانفتاحهم الفكرى، وعن الطعام الذى يتناوله فى الفترة الأخيرة، قال مدرب الأهلي يتناول كل شيء، موضحًا أن هناك بعض الوجبات التي تكون بها نفس المكونات مثل الخضار واللحوم متشابهة، مشيرًا إلى أنه هناك بعض الاختلافات في طريقة الطهي بين هنا في مصر وفي إسبانيا وأوروبا، وأوضح بوش أنه يحب كل شيء هنا وكل الأطباق المصرية التي يأكلها، مشددًا أن هذا مصدر سعادته بالتواجد في مصر أيضًا بجانب تعامل الناس، واختتم مدرب الأهلي حديثه قائلًا: حاولت أكل كشري وحواوشي وملوخية، جربت كل الأطعمة، ربما لا أكلها بشكل يومي ولكن في النهاية أتناولها.

مانويل جوزية

كان البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلي عاشقا للسمك بكل أنواعه على الطريقة المصرية في الطهي، ويحرص على تناوله باستمرار طيلة تدريبه للفريق الأحمر، جوزية كان أيضاً من أشد الحريصين على تناول الأكلات الشعبية المصرية، وكان يخصص وقتاً خلال زيارته لمصر، ليقوم بزيارة أحد المطاعم الشهييرة الشهير ضمن جدول الزيارة لتناول وجبته المفضلة من السمك والجمبرى.

كوبر

عبر الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب الوطنى، عن عشقه للأكلات المصرية وعلى رأسها "الفراخ المشوية"، التى تناولها بصحبة علاء عبد العزيز المدير الإدارى للمنتخب باستمرار، كما ظهر كوبر فى أحد الإعلانات في وقت سابق عبر من خلالها عن إعجابه بالفتة المصرية.

جاريدو

كان الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى السابق للأهلي، من عشاق "الكشرى"، حيث ظهر بـ"علبة كشرى" فى أحد تدريبات الفريق الأحمر وسط استغراب الكثيرين، متسائلين كيف تعرف المدرب الإسبانى على "الكشرى".

برادلي

كان معروفاً عن الأمريكى بوب برادلى المدير الفني السابق لمنتخب مصر ولعه الشديد بالأكلات المصرية، لدرجة أنه فى إحدى المرات ذهب بصحبة زوجته لمطعم شعبى لـ"الكبدة".

مارتن يول

ولم يكتف الهولندى مارتن يول، المدير الفنى السابق للأهلى، بالإعجاب بالأكلات المصرية، إنما عمد للترويج لها، حيث نشر صورة لبعض المأكولات المصرية على رأسها الجمبرى، وعلق عليها: "أكل مذهل هنا فى مصر، أستمتع بالأكل والثقافة والناس".