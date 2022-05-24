شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعود من مالاوى 10 يونيو قبل السفر إلى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب مصر من مالاوى يوم 10 يونيو المقبل، عقب مواجهة إثيوبيا يوم 9 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، قبل أن تتوجه البعثة إلى كوريا الجنوبية، حيث يخوض المنتخب مباراة ودية يوم 14 يونيو أمام المنتخب الكورى بالعاصمة سول.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، على السفر إلى مالاوى يوم 7 يونيو المقبل استعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم 9 من نفس الشهر، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

ووصل الثنائى محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، ومحمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركى، القاهرة أمس الاثنين استعدادا للانضمام لمعسكر منتخب مصر يوم 30 مايو الجارى لخوض مباراتى غينيا وإثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وينطلق معسكر منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، يوم 30 مايو الجارى، واستجاب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصرى بتعديل موعد مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبناءً على طلب الاتحاد المصرى، قرر كاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وتقرر إقامة مباراتى منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل بدلا من 2 و6 من نفس الشهر كما كان مقررا.

ورفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة مصر وإثيوبيا على أى ملعب فى إثيوبيا بعد مخاطبة اتحاد الكرة للكاف ورفضه إقامة المباراة هناك.