الامارات | أشرف بن شرقي يطلب تجديد عقده.. والزمالك يرد: "فات الميعاد"

شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يطلب تجديد عقده.. والزمالك يرد: "فات الميعاد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب لاعب الزمالك المصري، المغربي، أشرف بن شرقي، من إدارة ناديه فتح باب التفاوض معه من جديد لتمديد عقده مع القلعة البيضاء لموسمين قادمين.

وكشف مصادر قريبة من إدارة النادي المصري لـ "الامارات اليوم" أن مسؤولي النادي ردوا على اللاعب بكلمة "فات الميعاد"، الذي كان متفقاً عليه لتمديد العقد والذي حدده رئيس النادي المستشار مرتضي منصور.

وقالت المصادر إن الإدارة قررت بشكل حاسم عدم تجديد عقد أشرف بن شرقي ومحمد أبوجبل فيما لازال الباب مفتوحا أمام طارق حامد والذي اتفق مع مسؤولي الزمالك لمدة ثلاثة مواسم مقابل 60 مليون جنيه، على أن يوقع عقده الجديد عقب العودة من إسبانيا، اذ يخضع للكشف الطبي على الركبة والتي اشتكى منها في احدى مباريات الزمالك الأخيرة بالدوري.

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