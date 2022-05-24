شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وعدلى يطيران للمغرب اليوم للترتيب لبعثة الأهلى قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق إلى المغرب خلال الساعات المقبلة من أجل الترتيب لبعثة الأهلى قبل وصولها غداً لمواجهة الوداد يوم 30 مايو الجارى فى نهائى أفريقيا.

وأوضح ياسر عثمان، سفير مصر فى المغرب، أنه تم الانتهاء من ترتيب إجراءات الخاصة بالاستقبال والتأمين والإقامة وملاعب التدريب مع الجانب المغربى، وقال فى تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "الأهلى سيصل غدا الأربعاء إلى المغرب، وسيد عبد الحفيظ سيصل اليوم الثلاثاء قبل وصول البعثة بيوم والترتيب مع السفارة المصرية".

وشدد: "الأهلي ستوفر له كل التسهيلات والجانب المغربي أعرب عن استعداده لتوفير كل احتياجات بعثة الأهلي".

وأردف: "بدأنا اجتماعات مع الجانب المغربي بشأن التأشيرات وتسهيلات دخول الجمهور المصري، وتأمينه أثناء وجوده بالمغرب، والشق الأول خاص بتحديد عدد التذاكر الخاصة بجماهير الأهلي".

وأضاف: "السفارة ستكون فى انتظار الجماهير وتوفر لهم سبل الراحة حتى العودة بسلام إلى أرض الوطن".