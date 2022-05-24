شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه طلائع الجيش ودياً استعداداً للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا مباراة ودية مع نظيره طلائع الجيش فى الخامسة عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد جهاز الرياضة فى إطار استعدادات الفريقين للمباريات المقبلة، ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السبت المقبل فى التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بينما يستعد الطلائع لمواجهة غزل المحلة المقرر لها أيضاً السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وواصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة، وتعرض للهزيمة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة رقم 19 من مسابقة الدورى المصرى، حيث لم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه، وفشل فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته فى مباراته الماضية بالدورى المصرى أمام إنبى بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما رصدت إدارة نادى طلائع الجيش مكافآت خاصة لتحفيز لاعبيها لاقتحام المربع الذهبى للمسابقة، حيث يسعى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاستغلال صحوة الفريق الحالية، حيث لم يخسر الفريق طوال الـ12 مباراة الأخيرة بالدورى، ونجح فى جمع 14 نقطة من ستة مباريات، شهدت التعادل مع الأهلي، والفوز على سيراميكا والإسماعيلي، والتعادل مع البنك الأهلى، وأخيراً الفوز على الزمالك ثم المقاولون العرب، الوصول للنقطة "29" التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 14.

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