شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يتوج بالدوري بعد مباراة فاصلة أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاهلى فوزاً مهماً على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله الأنجولى فلافيو فى مثل هذا اليوم 24 مايو 2009 ليحسم المارد الأحمر لقب درع الدوري لصالحه بعد موسم ساخن وصل فيه الصراع لمباراة فاصلة بين الفريقين.

الأهلى تقاسم الصدارة مع الإسماعيلى برصيد 63 نقطة لكل منهما، وتبادل الفريقان الفوز خارج ملعبه بهدف دون رد في مواجهاتهم أثناء الموسم، حيث فاز الأهلي أولا بالإسماعيلية بهدف سجله محمد بركات، ورد الإسماعيلي اعتباره برأسية محمد محسن ابوجريشة بالقاهرة.

وتحت قيادة إسبانية للحكم كارلوس كاربالو، فاز الأهلي بلقب الدوري للعام الخامس على التوالي، وللمرة رقم "34" في تاريخه بهدف دون رد سجله الانجولي أمادو فلافيو من عرضية مواطنه جيلبرتو في الدقيقة الخامسة.

تشكيل الأهلي في المباراة:

الفلسطيني رمزي صالح، شادي محمد عبدالفتاح " كابتن الفريق"، وائل جمعة، أحمد السيد، أحمد صديق، أحمد فتحي، حسام عاشور، المعتز بالله إينو (سيد معوض ق57)، الأنجولي جلبرتو، محمد ابوتريكة (أحمد حسن ق 76)، الأنجولي أمادو فلافيو (محمد طلعت ق86).

تشكيل الإسماعيلى في المباراة:

محمد صبحى، الموزمبيقي داريو كان، المعتصم سالم (مهاب سعيد ق46)، إبراهيم يحيى، شريف عبدالفضيل، أحمد خيرى (يوسف جمال ق76)، محمد سليمان حمص "كابتن الفريق"، عبدالله السعيد، العراقي مصطفى كريم (النيجيري جون جامبو ق 63)، محمد محسن أبوجريشة.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.