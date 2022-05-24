شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد للوداد المغربى اليوم بعد راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى تدريباته اليوم، الثلاثاء، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية يومى الأحد والاثنين، لمواجهة الإجهاد الذي يعاني منه الفريق والذي تسبب فى كثير من الإصابات داخل الفريق.

وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف فى الوقت القاتل من المباراة التى جمعتهما باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة 15 لبطولة الدوري.

ومن المقرر أن يستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى بنهائى دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الاثنين المقبل، عقب قرار رابطة الأندية المحترفة بتأجيل مباراة الفريق مع إيسترن كومبانى التى كانت مقررا لها الأربعاء المقبل، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتم لعب المباراة يوم 15 يونيو المقبل بعد انتهاء التوقف الدولى المقبل، لمنح الأهلى الفرصة للاستعداد لمواجهة الوداد المغربى في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 30 مايو الجارى على استاد محمد الخامس.