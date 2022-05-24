شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يجهز "بوبو" لمواجهة بيراميدز فى الجولة 21 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن محمد رضا بوبو لاعب الفريق سيكون جاهزاً للقاء القادم أمام بيراميدز، وذلك بعد إصابته في اللقاء الماضي أمام المصري، موضحا أن بوبو سيخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للقاء القادم.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر صفحة الفوز على النادي المصري، خلال مباراة الجولة 20 والتي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد رصيد 34 نقطة حصدها فيوتشر بعد خوض 19 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.