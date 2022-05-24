شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطوى صفحة أحزان فيوتشر استعداداً للبنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلق النادي المصري صفحة مباراة فيوتشر التى جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، وذلك استعداداً لمباراة البنك الأهلي، التي تجمع الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من عمر المسابقة المحلية.
ويستأنف النادي المصري استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة البنك الأهلي، ويسعى المصري لتصحيح المسار واستعادة الانتصارات التى غابت عن الفريق منذ 9 أبريل الماضي بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف.
وجاء بيان مجلس ادارة النادي المصري كالتالي:
يعرب مجلس ادارة النادي المصري للألعاب الرياضية، عن أسفه واستيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية العديدة التي تعرض لها الفريق الأول للكرة بالنادي خلال مبارياته الأخيرة ، بداية من مباراة الزمالك ، مرورًا بمباراتي الاسماعيلي وسموحة ونهاية بمباراة فيوتشر، وهي الأخطاء التي أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال إحدى مداخلاته التليفزيونية أن النادي المصري قد تعرض للظلم بسبب تلك الأخطاء التي أدت في النهاية إلى فقدان الفريق للعديد من النقاط والتي أثرت بالسلب على ترتيب الفريق بجدول الدوري، وسببت حالة من السخط لدى جماهير المصري التي باتت تشعر بظلم قد يبدو متعمدا في أحيان كثيرة.
ويهيب مجلس ادارة النادي المصري بمجلس إدارة الاتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد وكذلك رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية حقوق الأندية ارساءًا لمبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم والمتعلقة بحيادية التحكيم.