شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطوى صفحة أحزان فيوتشر استعداداً للبنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق النادي المصري صفحة مباراة فيوتشر التى جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، وذلك استعداداً لمباراة البنك الأهلي، التي تجمع الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 21 من عمر المسابقة المحلية.

ويستأنف النادي المصري استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة البنك الأهلي، ويسعى المصري لتصحيح المسار واستعادة الانتصارات التى غابت عن الفريق منذ 9 أبريل الماضي بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف.

وأصدر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، بيانا رسميا اعتراضا على الأداء التحكيمي في مبارياته بالدوري العام، وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق البورسعيدي بهدف نظيف في مباراة الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، وطالب المصري بضرورة إسناد مبارياته المقبلة إلى حكام دوليين. وجاء بيان مجلس ادارة النادي المصري كالتالي: