شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش ترتيبات رحلة المغرب لمواجهة الوداد بنهائى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على وضع برنامج الفريق الأحمر مع جهازه المعاون ضمن التحضير لنهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي الاثنين المقبل، في المباراة التى ستقام باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، والذي يشتمل على الوحدات التدريبية وموعد السفر إلى المغرب وفترات الراحة التي يحصل عليها الأهلي حتى موعد المباراة النهائية.

كما يناقش موسيماني مع معاونيه خطة التحضير وملعب التدريب الذي سيتدرب عليه الأهلي فى المغرب طوال فترة الإقامة قبل خوض المباراة النهائية، والحمل البدني الذي ينوي الجهاز الفني تنفيذه مع لاعبي الفريق الأحمر، وكذلك البرنامج البدني الخاص باللاعبين العائدين من الإصابات.