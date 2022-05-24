شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستأنف تدريباته استعداداً لبيراميدز فى مهمة مواصلة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق فيوتشر تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً للقاء المرتقب أمام بيراميدز، والذي يجمع الفريقين فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، صفحة الفوز على النادي المصري، خلال مباراة الجولة 20 والتي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد رصيد 34 نقطة حصدها فيوتشر بعد خوض 19 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 10 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.