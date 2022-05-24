شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه مارتا كوستيوك اليوم فى الدور الأول ببطولة رولان جاروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس والمصنفة 50 عالميا، اليوم الثلاثاء، نظيرتها الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 59 عالميا، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة رولان جاروس للتنس، ثاني بطولات الجراند سلام.

وأسفرت قرعة منافسات الدور الأول من بطولة رولان جاروس للتنس، ثاني بطولات الجراند سلام، عن صدام البطلة المصرية ميار شريف مع نظيرتها الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 59 عالميا.

وكانت ميار قد حققت بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس بألمانيا في منافسات الزوجي والفردي، بعد تغلبها على الأمريكية بيرناندا بيرا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0 (6-2، 6-4).

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تدخل قائمة أفضل 50 لاعبة في تصنيف محترفات التنس.

كما حققت إنجازا بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام، وهي أيضا أول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في الأوليمبياد (طوكيو 2020).