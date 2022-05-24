شكرا لقرائتكم خبر عن الإنذار الثالث يحرم "قائد" الاتحاد من مباراة "الجونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب قائد الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى خالد الغندور، عن مباراة الفريق أمام الجونة فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ22 على استاد الجونة؛ بسبب حصول على الإنذار الثالث أمام بيراميدز.

كان عماد النحاس، المدير الفنى للفريق، قد قدم موعد التدريب من السابعة مساء الإثنين إلى الثالثة لمتابعة لقاء فاركو والجونة على استاد الإسكندرية.

وسادت حالة من السرور لدى اللاعبين خلال تدريب اليوم عقب الانتصار على بيراميدز بهدف وحيد للمتألق مابولولو، إلا أن النحاس طالب اللاعبين بغلق صفحة الاحتفالات والتركيز على تحقيق الفوز والأداء الرجولى فى مواجهة الجونة المقبلة، والتى وصفها النحاس بأنها لا تقبل القسمة على اثنين، وأن صاحب الأرض لن يخوض المباراة إلا تحت شعار الفوز، نظرا لترتيبه فى جدول الدورى.