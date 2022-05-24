شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكل لجنة لفحص شكوى نادى اتحاد الشرطة ضد العبور والمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، تشكيل لجنة برئاسة عامر حسين، عضو مجلس الإدارة، وعضوية كل من: محمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد وكريم أنور مدير إدارة شئون اللاعبين، وخالد كامل مدير إدارة المسابقات، فحص شكوى نادى اتحاد الشرطة ضد ناديي العبور والمرج بداعى تزوير قيد بعض اللاعبين.

ووفقا لبيان رسمى من اتحاد الكرة، ستقوم اللجنة بدراسة القضية من كافة النواحى القانونية واللائحية وإعداد تقرير مفصل للعرض على مجلس الإدارة فى جلسته القادمة لاتخاذ القرار المناسب.