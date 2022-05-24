شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: هدف محمود علاء "تسلل".. وأسوان له ركلتا جزاء لم يحتسبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، إن أداء حكم مباراة الزمالك وأسوان غير مرضٍ، مؤكدا أن ركلة جزاء أسوان الأولى صحيحة وكذلك الثانية.

وأضاف جريشة، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي اون تايم سبورت 2، أن هناك ركلتي جزاء لم تحتسبا لأسوان في الدقيقة 44، وكان فيه جذب للاعب أسوان من الوجه وجذبه للوراء وهناك ركلة جزاء رابعة لأسوان في الدقيقة 83.

وتابع جريشة: إن هدف الزمالك الأول تسلل، وكان قرار حكم الراية صحيح بإلغاء الهدف للتسلل، ولكن حكم الفار أخطأ نفس خطأ مباراة الأهلي وإنبي واحتسب هدفا غير صحيح.

واستطرد: "المفروض الخط يترسم من كتف محمود علاء مش من تحت عند أقدام اللعيبة، والمساعد خد القرار الصح والفار خد القرار الغلط".

واختتم جريشة تصريحاته قائلا: "هناك حالة من عدم التركيز والحكام مضغوطين، ولازم تكون فيه وقفة كبيرة للتحكيم المصري والناس لازم تعذرهم".