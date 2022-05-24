شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة إنبى وغزل المحلة فى ختام الأسبوع العشرين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى إنبى في السادسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، نادى غزل المحلة باستاد بتروسبورت، فلا ختام مباريات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل إنبى المباراة بعد الهزيمة الدرامية أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر، فيما حقق غزل المحلة الفوز على إيسترن كومبانى بهدف نظيف في الجولة الأخيرة.

ويسعى حلمى طولان، المدير الفني للنادى البترولى، للعودة لسكة الانتصارات والنتائج الإيجابية لمواصلة التقدم في جدول الدورى، خاصة في ظل ارتفاع مستوى الفريق في الآونة الأخيرة، وطالب طولان اللاعبين بنسيان مباراة الأهلى وضرورة الفوز على المحلة.

ويحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 19 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

وفى المقابل، يأمل مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، استغلال الحالة المعنوية للفريق عقب الفوز على إيسترن كومبانى فى الدورى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام إنبى، للتواجد في المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والهزيمة فى مثلها والتعادل في 9 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلوا 21 هدفا.