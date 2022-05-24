شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: نخوض مباراة الداخلية بالكأس بدون الدوليين بشرط مساواتنا بالجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه يرحب بخوض مباراة دور الـ32 فى كأس مصر أمام الداخلية يوم 13 يونيو المقبل، بدون اللاعبين الدوليين فى حال تطبيق هذا الأمر على جميع الأندية فى هذا الدور.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو المقبل فى العاصمة سول، وهو ما يمنع مشاركة اللاعبين الدوليين من الأهلى والزمالك فى المشاركة فى دور الـ32 بكأس مصر يومى 12 و13 يونيو المقبل.

وأوضح مرتضى منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن طارق حامد يتواجد بدولة الإمارات حاليا للاطمئنان على ركبته.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز صعب على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بنسخة الموسم الماضى ليتأهل لنهائى البطولة.

أحرز محمد ناجى هدف أسوان في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وتعادل محمود علاء للزمالك في الدقيقة 33، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثانى في الدقيقة 36.