شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: هيكون لينا رد فعل على تأجيل مباريات للخصم.. وزهقت من موضوع بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن مباريات الكأس ليست لها قاعدة، ودائما الفرق الصغيرة وغير المتوقع وصولها إلى هذه المرحلة تحقق مستويات كبيرة، وفريق أسوان صعد للدوري الممتاز من فترة وجيزة وهو ما صعّب المباراة.

وقال أمير مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "بعد الخسارة الثانية حصل اجتماع من مرتضى منصور مع اللاعبين، وطلب اللاعبين قبل التدريب واستأذن من الجهاز الفني ألا يتواجد أحد من الجهاز بخلاف اللاعبين، وأكد لهم أنه لا يصح أن يفقد الزمالك نقاطا سهلة، وأبلغهم بأنه قادر على هدم المعبد واتخاذ قرارات ترضي الجمهور والإعلام والرأي العام واتخاذ عقوبات، وطالبهم بمصالحة الجمهور ووقتها ستقف الإدارة معهم وطالبهم بالفوز في مباراة أسوان من أجل الوصول إلى النهائي والمنافسة على تحقيق بطولة جديدة بخلاف الدوري".

وأضاف: "مقدرين غضب الجماهير بسبب تعشمهم في الفريق، ولكن الظروف صعبة وهناك اختيارات وعليك اتخاذ قرار من بين هذه الخيارات الصعبة وأمامنا فرصة للخروج من هذا الموسم بعدة مكاسب ولا نرغب في تكرار الفقرة العشوائية بالموسم الماضي والتي أوصلتنا في النهاية أن أصبح ليس لدينا خيارات فنية كثيرة بسبب غلق القيد".

وتابع: "التغييرات في طريقة اللعب بسبب العجز في المراكز وشكوى اللاعبين من الإصابات مثل شكوى عمر السعيد من الإجهاد وتغيير طريقة اللعب ليست رفاهية وهو مدرب واقعي، والتغيير لتلافي ظروف، واعتذر للجمهور عن الخسارتين الماضيتين في الدوري، وأسهل شيء لدينا نقول الموسم انتهى وسنبدأ موسما جديدا ولكن نحن لا نزال في المركز الأول رغم خسارة النقاط ولكن خصمينا الأهلي وبيراميدز يفقدان نقاط أيضا، ونحاول الحفاظ على حظوظنا في التتويج بالدوري وتحقيق الكأس".

واستطرد: "طارق حامد سافر بناء على طلبه ويشعر بأنه ليس جاهزا بنسبة 100% ويشعر بألم في ركبته واستأذن للسفر من أجل الكشف والتأهيل التخصصي مع أخصائي يعمل مع أندية الدوري الإنجليزي يدعى "روبن" واستغل إيقافه للحصول على ثلاثة إنذارات للتأهيل، وهو لديه طقوس خاصة في التأهيل ويخاف لى نفسه بشدة، ولا نحبذ أن نقف أمام مصلحته ويشعر أن هذا الأمر سيفرق معه وسيعود خلال فترة قريبة".

وأردف: "هناك جدول للدوري وفيه مكالمات انه فيه فريق استأذن من فريق عشان يأجل مباراة واكيد هيكون لنا رد فعل وعايزين نعرف المسابقة دي بتدار إزاي، ومش منطقي نلعب كأس قديم وكأس جديد، وبيقولولنا الموضوع تبع رابطة الأندية، ولازم الموضوع حد يظبطه ويرتبه، وكان فيه محاولات لالغاء كاس مصر القديم ومش عارف ليه، ومش عارف جدول الدوري بينزل ليه".

وقال أمير مرتضى منصور: "مش عايزين يبقى فارق كبير في المؤجلات بين الأهلي والزمالك، ولم يحدث تواصل مع رابطة الأندية لشرح فكرة تأجيل المباريات، مش بنشتكي ولا معلقين شماعة، وهل يعقل الدوري الإنجليزي يخلص امبارح وفي مصر لسه بنلعب اول ماتش في الدور الثاني وبنلعب مع اسوان في الكأس من المسوم اللي فات ولسه هنكمل الكأس الجديد هل يعقل هذا؟".

وأضاف: "المفروض رابطة الأندية تبلغنا بالمواعيد بدل ما نعرفها من مداخلاتهم في البرامج والمدرب بيسأني عندنا مين الماتش اللي جاي ومش ببقى عارف ارد عليه، وخاطبنا رابطة الأندية ونادي بيراميدز للعب في ملعب الدفاع الجوي، ولو فيه حاجة ناقصة هتبقى موافقات الامن والداخلية".

وعن توقيع أشرف بن شرقي للأهلي، قال: انا زهقت من الموضوع ده وبن شرقي زهق من الموضوع ده هو لاعب حر ولو راح السعودية أو الامارات او الأهلي انا مش معني اركز في الموضوع ده، وهو بيؤدي مع الفريق ويموت نفسه عشان يقدم مستويات، ولو الموسم خلص هيبقى فري ويحدد هيروح فين دي حاجة هترجع له".

واختتم أمير مرتضى منصور: عواد قدم أداء جيد في مباراة طلائع الجيش رغم الخسارة وتألق في مباراة أسوان، واستحق رجل المباراة وأتمنى يحافظ على مستواه وأتمنى أبو جبل يرجع لمستواه ويشارك من تاني".