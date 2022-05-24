شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لاعبو الزمالك "مش عايزين يعرفوا زوجاتهم" بصرف جزء من مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه صرف جزءا من مستحقات لاعبي الزمالك صباح الأحد، مؤكدا أنه لم يفصح عن قيمتها احترامًا لرغبة اللاعبين "مش عايزين يعرفوا زوجاتهم".
وكشف مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية، أنه يرفض فكرة تعيين مدير كرة للفريق، مثل سيد عبد الحفيظ، وهذا بسبب الهجوم على التحكيم.
وأضاف: "أرفض مدير الكرة الذى يتحدث كثيرا ويقوم بمهاجمة التحكيم رغم كثرة الأخطاء التحكيمية".
وتابع مرتضى منصور: سوف أقوم بتشجيع الأهلى أمام الوداد المغربى في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا؛ لانه يمثل مصر، ولا يوجد خلاف بين الزمالك والأهلى.
وواصل مرتضي منصور، أطالب بإجراء حوار وطني مع الأهلي وجميع أندية الدوري، وأمامنا مهلة حتى 30 يونيو لسداد غرامة نادي ماريتيمو البرتغالي الخاصة بمحمد إبراهيم لرفع إيقاف القيد عن الزمالك.
وشدد مرتضى منصور، على أن صفقات الزمالك المقبلة سترضي جميع الجماهير، مضيفا: سوف نخوض مباراة كأس مصر أمام الداخلية بدون اللاعبين الدوليين فى حال تطبيق هذا الأمر على الجميع، مواصلاً أن طارق حامد يتواجد بدولة الإمارات حاليا للاطمئنان على ركبته.