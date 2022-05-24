مرتضى منصور: لاعبو الزمالك "مش عايزين يعرفوا زوجاتهم" بصرف جزء من مستحقاتهم

القاهرة - سامية سيد -

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه صرف جزءا من مستحقات لاعبي الزمالك صباح الأحد، مؤكدا أنه لم يفصح عن قيمتها احترامًا لرغبة اللاعبين "مش عايزين يعرفوا زوجاتهم".