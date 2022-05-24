شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أسوان: نسبة تسجيل اللاعبين ضربات الجزاء 100%.. وتعرضنا لسوء حظ أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني لفريق أسوان، أنهم قدموا مستوى رائعا أمام الزمالك، وأن الفريق صادفه سوء توفيق في مواجهة الأبيض بكأس مصر.

وقال بيبو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "نسبة تسجيل لاعبي أسوان 100% في ركلات الترجيح، ولكن الأمر كان سوء توفيق أمام الزمالك".

وتابع: "اللاعبون قدموا أداء رائعا أمام الزمالك، وسنستكمل عملنا في الموسم المقبل بالدوري الممتاز، وهدفنا تحقيق نجاحات وليس البقاء فقط".