شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالمغرب: بدأنا اجتماعات بشأن التأشيرات وتسهيل حضور الجمهور نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح ياسر عثمان سفير مصر فى المغرب، أنه تم الانتهاء من ترتيب إجراءات الخاصة بالاستقبال والتأمين والإقامة وملاعب التدريب مع الجانب المغربي

قال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "الأهلي سيصل يوم الأربعاء المقبل إلى المغرب، وسيد عبد الحفيظ سيصل اليوم الثلاثاء قبل وصول البعثة بيوم والترتيب مع السفارة المصرية".

شدد: "الأهلي ستوفر له كل التسهيلات والجانب المغربي أعرب عن استعداده لتوفير كل احتياجات بعثة الأهلي".

أردف: "بدأنا اجتماعات مع الجانب المغربي بشأن التأشيرات وتسهيلات دخول الجمهور المصري وتأمينه أثناء وجوده بالمغرب والشق الأول خاص بتحديد عدد التذاكر الخاصة بجماهير الأهلي".

أضاف: "السفارة ستكون في انتظار الجماهير وتوفر لهم سبل الراحة حتى العودة بسلام إلى أرض الوطن".