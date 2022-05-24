شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لو كانت ركلتا جزاء أسوان على استاد القاهرة لخسر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه حزين على أداء نادى الزمالك أمام أسوان اليوم رغم الفوز.

وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تغيير الملعب ساعد لاعبى الزمالك في الفوز، ولو كانت ضربتا جزاء أسوان على استاد القاهرة لكان فاز علي الزمالك وتأهل لنهائي الكأس.

وأضاف رئيس نادى الزمالك: أطالب الجمهور الغاضب بعدم التواجد فى مدرجات الزمالك وبعدم مهاجمة اللاعبين، موضحا أن كانت هناك طلبات من لاعبى الزمالك بعدم اللعب على استاد القاهرة، كما طالبوا بمستحقاتهم المالية وبعدم الهجوم عليهم من الجمهور. ونجح الزمالك في تحقيق فوز صعب على أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بنسخة الموسم الماضى ليتأهل لنهائى البطولة .

أحرز محمد ناجى هدف أسوان في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، وتعادل محمود علاء للزمالك في الدقيقة 33، وأضاف يوسف أوباما الهدف الثانى في الدقيقة 36.