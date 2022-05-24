شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال حكما لمباراة غزل المحلة وإنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم أحمد جمال لإدارة مباراة اليوم، بين غزل المحلة وإنبى ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز باستاد بتروسبورت، ويعاونه هشام طلب وخالد رمضان مساعدين، ومبروك نبيل حكما رابعا، وعلاء صبرى حكم فيديو، ورجب محمد حكم مساعد فيديو.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والهزيمة فى مثلها والتعادل في 9 مباريات.

ويجرى هانى عادل، قائد فريق غزل المحلة، تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية تحت إشراف خالد الجميزى طبيب الفريق، ليكون جاهزا للمشاركة في مباراة إنبى القادمة في بطولة الدوري باعتبار أن اللاعب من أصحاب الخبرات في الفريق ويحتاجه الفريق المحلاوي في المرحلة المقبلة.

ويسعى مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، لاستغلال الحالة المعنوية للفريق، عقب الفوز على إيسترن كومبانى فى الدورى وتحقيق نتيجة إيجابية أمام إنبى، للتواجد في المنطقة الدافئة بجدول ترتيب الدورى.