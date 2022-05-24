شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: أسوان استحق ركلة جزاء ثالثة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال وجيه أحمد، الخبير التحكيمي، إن حكم تقنية الفار هو رجل مباراة الزمالك وأسوان التي جرت مساء اليوم الإثنين في نصف نهائي كأس مصر.

وأضاف وجيه أحمد، خلال تصريحات تليفزيونية، إن حكم تقنية الفار استطاع أن يفرق بين أربع حالات جدلية، ويحسمها بشكل مميز، دون اعتبار للألوان.

وأوضح وجيه أحمد أن اللعبة الأولى هى تعدي محمد عواد على مهاجم أسوان، في الشوط الأول، لكن حكم الفار رفض احتسابها ركلة جزاء خاصة أن الكرة مشتركة بين الثنائي، أما الكرة الثانية فهى ركلة الجزاء الأولى لأسوان، والحكم أكد أنها داخل منطقة الجزاء.

وتابع: "ركلة الجزاء الثانية والت يتم استدعاء حكم الساحة بسببها كانت صحيحة، وذلك بسبب التدخل العنيف من جانب مدافع الزمالك على لاعب أسوان، أما اللعبة الأخيرة فكانت ركلة الجزاء التي استدعى حكم الساحة لها بعد تعدي أشرف روقا، على لاعب أسوان، لكن حكم الساحة رأى أن اللعبة ليست ركلة جزاء".

واختتم حديثه قائلا: "أسوان استحق ركلة جزاء ثالثة، وحكم الفار يستحق الإشادة لاستدعائه لحكم الساحة، وأعتقد أن الحكم رأى أن لاعب أسوان حاول التحايل ولذلك رفض احتسابها، ولا يمانع من احتساب عشر ركلات جزاء لفريق طالما يستحق ذلك".