أول تعليق من مرتضى منصور على مفاوضات الأهلي مع بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لن يمنع المغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق من الانتقال لأي ناد بعد نهاية عقده.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الشمس": "بنشرقي لاعب محترف من حقه الرحيل لأي ناد بعد نهاية عقده، لكن من العيب أن نتحدث عن انتقال لاعب لا يزال عقده ساريا حتى شهر أغسطس إلى النادي المنافس".

وأضاف: "غير صحيح ما تردد عن إرسال أشرف بنشرقي لخطاب إلى نادي الزمالك لإخطاره بنهاية عقده يوم 30 يونيو، بنشرقي لاعب مهذب ومحترم للغاية ومستمر معنا لنهاية الموسم".

وشدد: "أغلقنا ملف بنشرقي منذ إعلان عدم التجديد له، ومَن يريد فتح الصفحة من جديد فليأت، من حقه الذهاب إلى أي ناد يرغب في الانتقال إليه طالما انتهى عقده، سواء للأهلي أو بيراميدز أو الإمارات".

من جانبه، تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، عن ملف أشرف بنشرقي قائلا: "زهقت من موضوع بنشرقي واللاعب نفسه زهق، تحدثنا عن هذا الملف بنية غلقه".

وواصل في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "اللاعب سيكون متاحا للتعاقد مع مجانا بعد نهاية عقده، لسنا معنيين بتتبع مساره سواء للأهلي أو السعودية أو بيراميدز أو الإمارات أو الوداد".

وأكد: "اللاعب يتدرب بشكل جيد ويريد الظهور بشكل مميز مع الفريق في المباريات، لا أستطيع التحدث معه عن مستقبله، يمكنه فعل ما يشاء، وخاطبنا اتحاد الكرة بعد تعديل موعد نهاية الدوري".

وأتم قائلا: "من حق النادي حفظ حقوقه، لو هناك لاعب سيرحل عن النادي أستطيع اتخاذ إجراءات ضده لتأمين نفسي كناد، لكني لا أعتقد أن اللاعب بعد قضاء ثلاث سنوات في النادي سيدخل في قضية قانونية مع النادي".