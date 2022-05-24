رسميا.. استبعاد كينيا وزيمبابوي من تصفيات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استبعاد منتخبي كينيا وزيمبابوي من المشاركة في تصفيات كأس الأمم بسبب استمرار إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لنشاط اتحاد البلدين بسبب التدخل الحكومي في اللعبة.

وكان تم إدراج منتخبي كينيا وزيمبابوي بشكل مؤقت في قرعة تصفيات أمم أفريقيا التي أقيمت يوم 19 إبريل الماضي رغم إيقافهما دوليا، بشرط رفع الإيقاف عنهما قبل أسبوعين من الجولة الأولى للتصفيات.

ومن المقرر أن تنطلق تصفيات كأس أمم أفريقيا يوم 1 يونيو المقبل.

وفي ظل عدم رفع الإيقاف من قبل فيفا عن كينيا وزيمبابوي قبل أسبوعين من الجولة الأولى من التصفيات، تم اعتبار كلا المنتخبين خاسرين ليتم استبعادهما من المنافسة.

وأعلن كاف في بيان رسمي أن كينيا وزيمبابوي لم يستوفا المعايير المطلوبة من قبل كونجرس فيفا كشرط مسبق لرفع الإيقاف.

وبالتالي ستتألف مجموعتا كينيا وزيمبابوي (المجموعتان الثالثة والـ11) من ثلاثة فرق مع تأهل صاحب المركز الأول والوصيف من تلك المجموعات إلى البطولة القارية.

وكان منتخب مصر وقع في المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات غينيا، مالاوي وإثيوبيا.

يُذكر أن منتخب مصر سيستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا بمواجهتي غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة المقررة يومي 5 و9 من شهر يونيو المقبل.