الزمالك يهدد بعدم مشاركته في كأس مصر الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، عدم رفض النادي المشاركة في النسخة الجديدة من كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، متسائلا عن مصير مباراة القمة التي تأتي بعد أيام قليلة من رحلة منتخب مصر لكوريا.

وتخطى الزمالك فريق أسوان في نصف النهائي بعد الفوز عليه 2-1، ليتأهل إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 21 يوليو المقبل، في الوقت الذي سيستهل فيه مشواره بالنسخة الجديدة لكأس مصر يوم 13 يونيو المقبل بمواجهة الداخلية.

وسيلعب منتخب مصر ودياً مع كوريا حيث حدد له مبدئياً بين يومي 13 أو 14 يونيو المقبل، لتأتي قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري يوم 19 من الشهر نفسه.

وقال أسامة نبيه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك" بعد مباراة أسوان: "وصلنا إلى نهائي كأس مصر ولا نعرف الطرف الآخر للمباراة".

وأضاف: "هناك نغمة تقول أننا سنلعب الكأس الجديد رغم عدم إنهاء الكأس القديم، وفي التوقيت الذي سنخوض فيه الكأس الجديد هناك أندية أخرى ستخوض الدوري بدون الدوليين".

وتابع: "لا نعرف ما إذا كانت هناك مباريات كأس أم دوري يوم 15 يونيو المقبل، كانت هناك مباريات محددة يوم 13 يونيو لفرق ستلعب في الكأس".

وشدد: "لن نخوض مباريات كأس مصر الجديد بدون الدوليين خلال الفترة المقبلة إلا بعد معرفة مصير النسخة الحالية من الكأس".

وأوضح: "طالما هناك تأجيل لمباريات فمن باب أولى نلعب نهائي الكأس القديم يوم 13 يونيو لإنهاء البطولة بدلا من خوض النهائي يوم 21 يوليو، لن نقبل هذا الأمر".

وأكمل: "مباراة الأهلي والزمالك ستكون بعد 3 أيام فقط من رحلة المنتخب إلى كوريا، هل مباراة القمة ستظهر بالمستوى التي تطمح الناس إلى رؤيته وفي ظل تغيير التوقيت؟".

وأتم المدرب العام للزمالك تصريحاته قائلا: "نريد معرفة الإجابة على تلك التساؤلات ومصير اللاعبين الدوليين من السفر مع المنتخب إلى كوريا قبل وضع رؤيتنا استعدادا للمرحلة المقبلة".