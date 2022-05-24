فيريرا: مباراة أسوان استهلكت الزمالك بدنيا.. وعواد قدم دوره كحارس مرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد جوسفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك، أن محمد عواد حارس مرمى الفريق، قدم دوره كحارس مرمى بعد أن تصدى لركلتي جزاء، مشيراً إلى أن مباراة أسوان استهلكت الفريق الأبيض من الناحية البدنية.

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي كأس مصر الموسم الماضي (2020-2021) بعد الفوز على أسوان بنتيجة (2-1).

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "الزمالك لعب شوط ثاني جيد، والمباراة كانت مثل لعبة تنس الطاولة، وأسوان كان يلعب على طريقة الالتحام البدني وبذلك حصلوا على ركلات الجزاء".

وأضاف: "المباراة استهلكت الفريق بدنيا ونحن نلعب كرة قدم أخرى، والمهم أننا وصلنا إلى نهائي كأس مصر، وهناك مباراة في الكأس الجديد ستكون قبل المباراة النهائية".

وتابع مدرب الزمالك: "ستكون فترة صعبة لأن اللاعبين سيكونوا مستهلكين مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي، ولا أفهم سبب ترتيب جدول المباريات بهذا الشكل".

وأوضح: "من حق منتخب مصر خوض مبارياته ولكن من الصعب إقامة مباريات الأندية مباشرة ولا يوجد وقت لاستشفاء اللاعبين".

وأكمل: "اللعب بـ٣ لاعببن في قلب الدفاع كان مفاجأة في الشوط الأول وأهدرنا العديد من الفرص".

وواصل: "قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول، وسجلنا هدفين وبالطبع كان هناك تأثير على الفريق من خسارة المباراتين الماضيتين في الدوري".

واختتم فيريرا تصريحاته: "عواد قدم دوره كحارس مرمى وتصدى لركلتي جزاء في مباراة اليوم".